﻿ 30 принцев и чиновников арестовали за коррупцию и поселили в отеле 5* в Саудовской Аравии

Фото Booking.com / The Ritz-Carlton, Riyadh

Один из арестованных - крупнейший саудовский бизнесмен и совладелец Citigroup аль-Валид бен Талал, пишет life.ru.

В 11 часов вечера гостей отеля Ritz-Carlton в Эр-Рияде попросили выйти со всеми вещами из номеров и собраться в фойе. При этом никто не знал причину такой странной просьбы. В итоге посетителей рассадили по автобусам и поселили в другие гостиницы саудовской столицы, в то время как пятизвёздочный отель стал тюрьмой для арестованных принцев и чиновников.

По данным СМИ, около 30 членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников были арестованы по подозрению в коррупции 5 ноября, после чего их разместили в дорогом отеле. То есть даже после обвинения в преступных действиях элита сохранила своё могущество, считает The Guardian.

Аресты были осуществлены по указу короля Салмана ибн Абдул-Азиза. Помощь в этом ему оказал его наследник Мухаммед ибн Салман, который и возглавил антикоррупционный комитет. Но даже для такого могущественного человека нужна была подстраховка, чтобы не испортить отношения с остальными влиятельными семьями. Поэтому именно Ritz-Carlton стал временной тюрьмой.

Впрочем, по мнению бывшего профессора политологии Университета Эмиратов Абдулхалека Абдуллы, из-за того, что в Саудовской Аравии нарушаются социальные нормы, связи между кланами могут перестать быть такими прочными.

- В Саудовской Аравии существует культурное стремление относиться ко всем одинаково. Если представители элиты будут признаны виновными, то их место в тюрьме, и так будет правильно, - поделился Абдулхалек Абдулла.