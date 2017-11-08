﻿ Техасский стрелок сбежал из психбольницы в 2012 году

Убийцу, устроившего стрельбу в техасской церкви, отправили на лечение, после того как он избил свою жену и ребёнка. Своему пасынку Келли проломил череп, передает life.ru.

Он сбежал из учреждения в Нью-Мексико в 2012 году и улетел в Эль-Пасо. Техасского стрелка признали представляющим опасность для себя и окружающих, после того как он пытался проникнуть в один из аэропортов с оружием.

Также стало известно, что убийца был найден мертвым в машине неподалеку от места инцидента, а не в церкви. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей штата.

После стрельбы один из местных жителей с оружием пустился в погоню за стрелком. После этого Келли нашли мертвым в машине. Неизвестно, кто именно убил нападавшего. Власти не исключают самоубийство.

Напомним, 5 ноября Келли, вооружённый огнестрельным оружием, устроил расстрел в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс. Жертвами техасского стрелка стали 26 человек, ещё 10 находятся в критическом состоянии.