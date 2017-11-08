﻿ 33-летней британке грозит смертная казнь в Египте за ввоз трамадола

Лаура Пламмер везла таблетки трамадола для своего 33-летнего мужа-египтянина Омара. Но этот препарат используется как замена наркотиков в некоторых странах, в том числе и Египте, и теперь британке грозит смертная казнь, пишет Лайф.

Лаура Пламмер находится в браке с Омаром уже четыре года, каждый сезон она приезжает к нему в Египет. В этот раз женщину задержали в аэропорту Хургады. По словам Пламмер, она привезла лекарство для своего мужа, который страдает от сильных болей в спине.

- Она понятия не имела, что делает что-то неправильно. Обезболивающее лежало в чемодане с остальными вещами, она не прятала его, - поделилась мать женщины.

Британку задержали в аэропорту при подозрении в контрабанде наркотиков, проституции и намерении совершить убийство. Её держали в отделении полиции 15 часов, заставили подписать что-то на арабском языке и отправили в камеру без туалета, в которой содержится ещё 25 женщин.

В камере Лаура провела почти месяц. Как сообщил брат подозреваемой, ей угрожает смертная казнь, а сама женщина находится на грани самоубийства. Семья пытается помочь женщине, но все попытки тщетны: у родителей не очень много денег, и их уже обокрали местные мошенники, пообещавшие помочь.