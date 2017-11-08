﻿ В интернете продают коробки от Iphone X

В Интернете начали продавать коробки от дорогостоящего смартфона Iphone X за 40 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

Предприимчивые дельцы уверены – эти коробки идеально подойдут для фото в Instagram. Также коробку можно взять в аренду для одного фото за 6 тысяч тенге.

Смысл такой покупки прост – поразить друзей в соцсетях роскошью.