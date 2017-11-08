﻿ В интернете продают коробки от Iphone X

В Интернете начали продавать коробки от дорогостоящего смартфона Iphone X за 40 тысяч тенге, передает Zakon.kz.
Предприимчивые дельцы уверены – эти коробки идеально подойдут для фото в Instagram. Также коробку можно взять в аренду для одного фото за 6 тысяч тенге.
Смысл такой покупки прост – поразить друзей в соцсетях роскошью.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.