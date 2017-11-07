﻿ Экстрасенс назвала страну, которая погубит США

Знаменитая колдунья и экстрасенс Виктория Райдос рассказала, что Япония отомстит США за тот неоправданный удар атомными бомбами по мирному населению, пишет u-f.ru.

Со слов экстрасенса, Токио и Вашингтон находятся на пороге серьезного конфликта, который выльется в аналогичный ядерный удар по городам США.

Колдунья не рассказывает, как именно страна, не обладающая ядерным оружием, сможет осуществить возмездие. Возможно, это будет сделано «чужими руками». Однако это станет крахом Америки как ведущей державы, заявляет Райдос.

Формально мировое сообщество Японию осудит, сообщила колдунья, однако фактически весь мир вздохнет с облегчением.