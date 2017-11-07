﻿ В Саудовской Аравии считают, что Ливан объявил им войну

Министр по делам персидско-арабского залива Саудовской Аравии Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которое объявляет им войну, передает РИА Новости со ссылкой на Al Arabiya.

- Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков (шиитского движения — ред.) "Хезболлах", - заявил министр.

Он добавил, что ливанское правительство должно знать об "опасности боевиков "Хезболлах" в отношении Саудовской Аравии.

Боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии. Он обвинил движение в контрабанде наркотиков в Саудовскую Аравию, а также в связанном с терроризмом обучении саудовской молодежи.

Он отметил, что Эр-Рияд ожидает, что ливанское правительство может сдержать "агрессию "Хезболлах".

По словам министра, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, было для того, чтобы "рассредоточить ливанцев".

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки.