﻿ Подземный взрыв произошел в Лос-Анджелесе

По предварительным данным, под дорогой взорвался газ, который скопился в канализации.

Сильный взрыв потряс жителей Лос-Анджелеса. Он раздался под землей на одной из улиц, передает "МИР 24".

Взрывной волной сорвало люки канализации и разрушило часть мостовой. Град асфальта обрушился на припаркованные автомобили. Людей рядом не было, никто не пострадал.