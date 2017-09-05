﻿ Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме

После своих вылазок боевики оставляют мины в населенных пунктах, которые впоследствии обезвреживают саперы регулярной армии Мьянмы.

Власти Мьянмы продолжают фиксировать новые случаи нападения боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на севере штата Ракхайн, сообщает ТАСС.

По данным, "несколько сотен домов сожжены в населенных пунктах округа Маунгдау" в результате нападений исламистов. Информация о жертвах отсутствует.

Ситуация в Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли около 90 тыс. беженцев рохинджа.