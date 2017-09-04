﻿ Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа пройдет в Грозном

Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа пройдет в Грозном

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Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа пройдет в Грозном

Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа из Мьянмы (бывшая Бирма) пройдет на центральной площади в Грозном в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на сайт республиканской телекомпании «Грозный».

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

По данным телеканала, в ней примут участие «тысячи жителей республики и гости из соседних регионов».

Кроме того, в соцсетях появилось видеообращение муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева с призывом прийти на митинг и поддержать мусульман-рохинджа.

«В понедельник в 11 часов утра перед Центральной мечетью «Сердце Чечни» пройдет митинг в поддержку мусульман государства Бирма. В поддержку тех, кого жестоко лишают жизни и подвергают страшным пыткам. Я нахожусь в Мекке и призываю всех мусульман принять участие в этом митинге», - говорится в обращении Межиева.

Боевики рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек.

Операция против боевиков организации «Армия спасения араканских рохинджа» (Аракан - старое традиционное название штата Ракхайн), нападающих на пограничные и полицейские посты и воинские части, дислоцированные в штате, вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в Бангладеш. Как сообщает издание Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Вивьен Тэн, около 60 тысяч человек прибыли в Бангладеш с 25 августа.

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