﻿ Принцесса Японии выходит замуж за простолюдина и откажется от статуса императорской семьи

Принцесса Японии выходит замуж за простолюдина и откажется от статуса императорской семьи

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Принцесса Японии выходит замуж за простолюдина и откажется от статуса императорской семьи

Объявили о помолвке принцессы Мако, старшей внучки императора Японии Акихито, с ее давним другом Кей Комуро. Свадьба состоится осенью следующего года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на japantoday.com.

Ради свадьбы Мако, дочь принца Акисино и принцессы Кико, откажется от статуса члена императорской семьи.

О помолвке было объявлено после того, как брак был одобрен императором Японии.

Принцессе и ее избраннику по 25 лет. Они вместе учились в Токийском Международном христианском Университете.

Молодые люди встречались около 5 лет, прежде чем Комуро сделал предложение Мако.

Родители принцессы одобрили предстоящий брак. По их словам, пяти было достаточно, чтобы молодые проверили свои чувства и готовность к браку.

Отмечается, что когда женщина из императорской семьи отказывается от титулов ради замужества, ей выплачивается единовременное денежное пособие. Так, принцесса Саяко, выйдя замуж за простолюдина, получила 150 млн йен (около 457 млн тенге).

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