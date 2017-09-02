﻿ Эйфелеву башню эвакуировали из-за подозрения на теракт

На месте работают кинологи с собаками, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
«Полная блокада. Нас заперли внутри. Говорят, какой-то парень вел себя странно, но оружия у него вроде нет. Обслуживающий персонал заперт вместе с нами», - сообщил газете один из туристов. Кроме того, по некоторым данным, эвакуирована одна из станций поезда Eurostar.
6 июня на башню попытался прорваться мужчина с ножом. Тогда никто не пострадал.
В марте сообщалось, что власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Ее планируют возвести к концу 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта - 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.
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