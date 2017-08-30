﻿ Мэра Берлина обвинили в поддержке антиеврейского движения

"В плане антисемитизма Берлин очень лицемерен", - сетует член местной общины Филипп Энгель.

Правозащитный центр Симона Визенталя намерен включить в антисемитский список мэра Берлина Михаэля Мюллера за поддержку антиеврейского движения в городе, сообщает РИА новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

Еврейская община Берлина критикует мэра за бездействие после того, как в городе развернулась кампания с призывом бойкотировать Израиль. Так, на одном из музыкальных фестивалей не выступили несколько музыкантов - они узнали, что мероприятие спонсирует израильское посольство.

Ранее экспертная комиссия при Бундестаге заявила об увеличении уровня антисемитизма в стране. В основном, по словам экспертов, он проявляется в социальных сетях.