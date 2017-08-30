﻿ Более 450 мигрантов спасли в Средиземном море

Среди них были жители стран к югу от Сахары, Египта, Марокко и Туниса.

Сотрудники береговой охраны Ливии спасли более 450 мигрантов в Средиземном море, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.

"Рано утром береговой охране удалось спасти 140 нелегальных мигрантов к западу от Триполи, а другая группа из 164 мигрантов, в числе которых семь женщин и шесть детей, была спасена у города Сабрата", - заявил представитель ВМС Ливии.

По его информации, среди мигрантов были жители стран к югу от Сахары, Египта, Марокко и Туниса.

Позже стало известно, что была спасена еще одна группа людей из 150 человек.

По данным Международной организации по миграции (IOM), число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85 процентов из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2 360 мигрантов.