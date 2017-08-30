﻿ Снегопад в Приамурье оставил без света 5 поселков

Во вторник на территории Амурской области выпал мокрый снег. Под его тяжестью были повалены деревья, несколько населенных пунктов остались без света.

Несколько населенных пунктов Селемджинского района остались без электроснабжения, на некоторых автодорогах нарушено автомобильное движение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В районе ведутся аварийно-восстановительные работы, введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации Амурских электрических сетей, без электроснабжения осталось 5 поселков. Четыре бригады энергетиков приступили к аварийно-восстановительным работам, в ликвидации последствий снегопада задействованы также предприятия и учреждения района, дорожные службы, пожарно-спасательные формирования противопожарной службы Амурской области.

Сообщается, что в населенных пунктах есть трехдневный запас продуктов.