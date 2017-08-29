﻿ Всё рушилось на глазах - казахстанцы рассказали, как спасались от «Харви»

В затопленном Хьюстоне находятся несколько сотен казахстанцев.

Штат Техас подвергся удару самого разрушительного в США за последние 12 лет урагана. «Харви» принес с собой проливные дожди, торнадо и сильный ветер, порывы которого доходили до 215 метров в секунду. По последним данным, погибли пять человек, около 30 числятся пропавшими без вести, сообщает КТК.

Хьюстон, крупнейший город в американском штате Техас, сегодня выглядит как масштабная декорация к фильму-катастрофе. С неба едва ли непрерывным потоком льется вода. Улицы превратились в грязные реки.

Ураган «Харви» обрушился на побережье в пятницу. Он принес с собой наводнение и торнадо. Скорость ветра достигала 215 метров в секунду. По последним данным, погибло, по меньшей мере, пятеро. Около 30 пропали без вести. Больше 300 тысяч человек остались без электричества. Разрушены дома, затоплены аэропорты, заводы и школы, дороги перекрыты. Стихия нанесла урон почти семи миллионам человек. Предварительная сумма ущерба – сорок миллионов долларов. В регионе введен режим стихийного бедствия.

"Я видел много людей в воде. Им было очень тяжело, очень тяжело. Я так благодарен офицеру полиции, который пришел к нам на помощь. Нас уже сдувал ветер, унесло мой велосипед, мою собаку, меня самого начало поднимать в воздух. Я вцепился в скамейку. Мы были, как шарики с гелием", - рассказал очевидец.

В Министерстве иностранных дел вчера заявили: казахстанцы, к счастью, не пострадали. Однако в зоне бедствия сейчас находится немало наших соотечественников. Малика Даутпаева больше четырех лет живет и учится в Хьюстоне. Рассказывает: закрыты все крупные магазины. В тех, что еще работают, скупают продукты и питьевую воду. Она сейчас в дефиците. Девушка признается: такой ужас испытывает впервые. Уже несколько дней не выходит на улицу и почти не спит.

"Это такие были волны. Это был ужасный ураган. И все рушится буквально на глазах. Дома, знаки, пальмы - все было разрушено. И, я не знаю… Я жалею о том, что я нахожусь в Хьюстоне, это точно", - рассказывает студентка из Казахстана Малика Даутпаева.

В Министерстве иностранных дел Казахстана создана специальная горячая линия. Консулы поддерживают с нашими соотечественниками непрерывную связь.

"В связи с разрушительным ураганом «Харви» в штате Техас казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в этом районе. В данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев", - сказал официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

По данным специалистов, «Харви» достиг четвертой из пяти возможных категорий мощности. Местные власти эвакуируют людей из Хьюстона и его окрестностей, создают временные убежища, призывают запастись продуктами и по возможности не выходить на улицу. На весь мир прославился пес Отис, который покидает место бедствия, прихватив сумку с кормом. По прогнозам синоптиков, погода будет только ухудшаться. К концу недели выпадет годовая норма осадков – около метра. Стоит отметить, что шторм «Харви» сильнейший в США за последние 12 лет. Страшнее была только «Катрина» в 2005. Тогда погибло почти 2000 человек.