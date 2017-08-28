﻿ 238 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле.

«Люди жаловались на резь в глазах и горле. Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась», - говорится в заявлении полиции.

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.

Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.