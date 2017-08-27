﻿ В Техасе ураган "Харви" унес жизни трех человек

В Техасе ураган "Харви" унес жизни трех человек

Автор:
В Техасе ураган "Харви" унес жизни трех человек

Число жертв урагана «Харви», обрушившегося на американский штат Техас, достигло трех, сообщает Lenta.ru.

По данным пожарного департамента, на которые ссылается издание, люди погибли в округе Аранзас. Сейчас спасатели ликвидируют последствия урагана на территории штата.

Кроме этого, ураган "Харви" оставил без электричества почти 300 тысяч человек вдоль побережья Техаса, передает РИА Новости. Совет Техаса по надежности электроснабжения, который управляет примерно 90% электрических сетей штата, сообщил о 211 тысячах сбоев вскоре после того, как ураган достиг побережья", — пишет Dallas News.

Отмечается, что вскоре эти показатели возросли до 293 тысяч. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.

Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

Теги: , , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.08.2017, 16:08
  
Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились
24.08.2017, 11:48
  
В США автомобиль совершил наезд на толпу
24.08.2017, 10:09
  
Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана не признал себя виновным в суде в США
23.08.2017, 16:11
  
Россияне смогут получать американские визы в Астане
23.08.2017, 12:18
  
Отношения США и России не повлияют на Казахстан
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Трамп ввел новые санкции 1
Нападение на солдат в центре Брюсселя считают терактом
Мужчина устроил резню рядом с Букингемским дворцом в Лондоне, двое ранены
Президент Франции потратил 26 тысяч евро на визажиста 1
Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились
Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток 2
Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие
Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе 6
"Хабаровские живодерки" получили более трех лет тюрьмы 1
Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб 1