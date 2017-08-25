﻿ Президент Франции потратил 26 тысяч евро на визажиста

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил €26 тыс на услуги визажиста, передает lenta.ru. Об этом пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.
«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце», - отмечается в публикации.
В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики €10 тыс евро и €16 тыс.
Указывается, что визажиста зовут Наташа, она работала с Макроном во время избирательной кампании.
39-летний Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года, став самым молодым президентом в истории Пятой республики.
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