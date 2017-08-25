﻿ Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

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Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Полиция полагает, что это было сделано в отместку за недавние теракты в Каталонии, передает Вести.ру

Сообщается, что 38-летняя мусульманка стала жертвой исламофобии. Нападавшие сначала оскорбляли женщину, а потом начали ее избивать.

Женщину доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Стражи порядка выясняют подробности случившегося.

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