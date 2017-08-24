﻿ Трамп недоволен санкциями против России

Антироссийские санкции были приняты подавляющим большинством членов Конгресса.

Президент США Дональд Трамп лично уговаривал главу комитета по международным делам Сената США Боба Коркера не принимать законопроект об антироссийских санкциях, сообщает Росбалт со ссылкой на Politico.

Глава Белого дома объяснял, что документ может «серьезно навредить его деятельности на посту президента», и «был очень расстроен после того, как Коркер ответил, что в любом случае обе палаты Конгресс проголосуют за санкции».

Обсуждал Трамп этот вопрос и с другими конгрессменами, в том числе Митчем Макконнеллом, но и в этом случае не добился понимания, пишет издание.

Впрочем, как отмечает Politico, вопрос антироссийских санкций - не единственная проблема во взаимоотношениях президента с соратниками по партии в Конгрессе. Другие спорные моменты - отношение парламентариев к программе Obamacare и к планам Трампа выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Представитель Белого дома Линдсей Уолтерс отказалась комментировать общение Трампа с членами Конгресса. Она подчеркнула, что президент намерен работать вместе с парламентариями в вопросах налогообложения, а также укрепления вооруженных сил.

Антироссийские санкции были приняты подавляющим большинством членов Конгресса. 2 августа документ подписал Трамп.