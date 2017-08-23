﻿ В Германии мужчина судится за титул яблочной королевы

В Германии мужчина судится за титул яблочной королевы

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В Германии мужчина судится за титул яблочной королевы

Марко Штайдель из Губена годами ждал, чтобы побороться за звание яблочной королевы. Он считает, что "носить корону" могут не только женщины.

Его даже допустили к "выборам", но победить не удалось, пишет Life.ru.

Как сообщает The Local, мужчина не стал отчаиваться и подал в суд на мэрию, назвав голосование нечестным.

По немецкой традиции многим видам продуктов выбирают короля или королеву. Как правило, ими являются девушки. В обязанности "монархов" входит сфотографироваться в деревенских платьях, держа в руках корзину со спаржей, бокал вина или даже рыбу.

Город Губен в Бранденбурге активно эту традицию поддерживает. Осенью 1995 года там впервые выбрали свою собственную королеву яблок в рамках Applefest.

На прошедшем в 2016 году голосовании победила Антония Лиске. Штайдель решил, что выборы не были справедливыми, и отправил иск в суд, требуя компенсацию в 25 000 евро.

На заседание собрался буквально весь город, приехал даже мэр. Когда судья спросил, есть ли у Штайделя доказательства, мужчина молчал. А после и вовсе заявил, что он никого не обвинял, а лишь предположил. Как заявил Штайдель, его конкурентка скрыла от жителей города то, что у неё нет водительских прав. На вопрос судьи "ну и что?" мужчина ответил, что этот фактор мог бы повлиять на ход голосования.

Заседание продлилось несколько минут, после чего судья решил перенести оглашение решения на 7 сентября. К слову, кандидатуру Штайделя на предстоящий фестиваль не приняли из-за судебного разбирательства.

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taxsist2
Единственная яблочная королева это глава Apple, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации))) 
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23.08.2017, 18:33
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