﻿ Россияне смогут получать американские визы в Астане

Закон США разрешает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.

В России приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз в США, которая возобновится с 1 сентября только в посольстве Америки в Москве.

Посольство США в России заявило, что для получения американской визы россияне могут обратиться в любую другую страну. Как пояснили российским СМИ сотрудники дипмиссии, служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству, пишет sputniknews.kz.

Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 - бизнес, категории B2 - туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней.

Пресс-атташе посольства США в Астане Рэн Элхай подчеркнул, что на казахстанцах возможный ажиотаж со стороны россиян не отразится.

"Приоритетом для посольства США в Казахстане является оказание качественных и своевременных визовых услуг людям, проживающим в Казахстане", - заверил Рэн Элхай.

Отметим, что с 29 декабря 2016 года посольство США увеличило срок визы для казахстанцев до десяти лет.

Вместе с тем ситуация в России на визовые процессы в Казахстане не повлияла.

"Мы внимательно следим за ситуацией в России, с точки зрения возможного влияния на спрос на визовые услуги в Казахстане. В настоящее время наши визовые процессы остались без изменений. Мы советуем всем путешественникам заблаговременно планировать свои поездки с тем, чтобы своевременно получать визы", - рекомендовал пресс-атташе.

Отметим, что приостановление с 23 августа выдачи неиммиграционных виз посольством США в России связано с решением российских властей о сокращении численность персонала дипмиссии США до 455 сотрудников. В итоге Россию должны покинуть 755 человек американских дипломатов. Тем самым количество служащих посольства США в России приравнено к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.