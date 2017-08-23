﻿ 5 человек погибли и 38 пострадали из-за взрыва у полицейского участка в Афганистане

5 человек погибли и 38 пострадали из-за взрыва у полицейского участка в Афганистане

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5 человек погибли и 38 пострадали из-за взрыва у полицейского участка в Афганистане

Большинство пострадавших - местные жители, в том числе ученики расположенной неподалеку от места взрыва школы, передает ТАСС.

По меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали в результате подрыва в среду автомобиля рядом с полицейским участком в афганском городе Лашкаргах, административном центре южной провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, среди погибших три сотрудника сил безопасности.

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения «Талибан».

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