﻿ О гибели почти 80 человек в Ракке во время ударов коалиции США сообщили СМИ

Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан, сообщает РИА Новости.

Также, по данным агентства, менее чем за 48 часов до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате чего погибли 20 жителей.

В ООН сообщения о гибели нескольких десятков человек в Ракке назвали "неподтвержденнными", однако осудили любые атаки на мирных жителей страны. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, если информация о жертвах подтвердится, то это будет "шокирующее напоминание, что мирные жители продолжают нести основное бремя конфликта во многих частях Сирии".

Ранее Сирия призвала Совбез ООН распустить коалицию, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям. Власти подчеркнули, что своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ* с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском.

В начале августа коалиция признала, что с начала операции против группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителей. Местные власти и независимые наблюдатели не раз отмечали, что подобные оценки сильно занижены.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.