﻿ ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

Резня в Сургуте. Полиция исключила версию теракта. //Фото РИА

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Эту информацию в субботу распространило агентство Amaq, связанное с джихадистами, сообщает Радио Азаттык.

Российские правоохранительные органы ранее заявляли, что версия теракта не является основной.

В ряде средств массовой информации в субботу появились кадры с места гибели нападавшего. На них видно, что убитый весь одет в черное, а на животе у него закреплен предмет, внешне напоминающий пояс со взрывчаткой. Сообщалось также, что это муляж.

В субботу днем неизвестный, которого в полиции считают местным жителем, напал с ножом на прохожих в центре Сургута, ранив семь человек. Он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Дело расследуется по статье о покушении на убийство.