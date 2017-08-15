﻿ Супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию

Супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию

Автор:
Супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию

Чета Эльдерхост ушла из жизни в окружении близких в своём родном городе в Голландии, держась за руки, передает life.ru.

91-летние Ник и Трис Эльдерхост, которые прожили в браке 65 лет, одновременно ушли из жизни в результате двойной эвтаназии, сообщает издание The Daily Telegraph. Супружеская пара умерла в окружении родных в городе Дидам.

«Они крепко поцеловались и отошли в мир иной, уверенно держась за руки. Согласно их собственному желанию», - рассказала дочь четы Эльдерхост.

По информации издания, за последние пять лет у обоих супругов ухудшилось здоровье. В 2012 году у пенсионера случился инсульт, в результате чего он с трудом передвигался, а его жена стала терять память. По словам второй дочери пары, мать признали вменяемой, однако в случае кончины супруга она могла всецело потерять способность ориентироваться и попасть в дом престарелых.

Эвтаназия была впервые легализована именно в Нидерландах в 2002 году. Она была разрешена для пациентов, у которых были диагностированы неизлечимые болезни, а также для испытывающих тяжкие физические страдания.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.04.2017, 11:18
  
​В США супруги прожили вместе 69 лет и умерли с разницей в 40 минут
13.10.2016, 10:24
  
В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию тем, кто считает, что прожил достаточно
17.09.2016, 17:51
  
Бельгийские врачи впервые подвергли ребенка эвтаназии
29.09.2015, 10:15
  
Бриллиантовую свадьбу в ночном клубе отпраздновали супруги в Алматинской области 1
05.01.2015, 13:27
  
В Бельгии разрешили эвтаназию серийному насильнику 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Лондонский Биг-Бен замолчит до 2021 года
Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года
Мощное землетрясение произошло в Перу
В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост 1
МИД РФ призывает к выводу войск США из Афганистана
Британцу удалили десять органов, и он победил рак
Из-за утечки хлора около 500 человек обратились в больницы Ирана
Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма 2
Охотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии 1
Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов