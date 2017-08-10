﻿ Мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить

Мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить

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Мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить

Он называл себя добровольцем, хотя не имел соответствующих полномочий от местных властей.

Суд в Греции арестовал 24-летнего молодого человека, признав его виновным в 16 поджогах, сообщает телеканал Star, передает РИА Новости.

Мужчина, который был добровольным помощником пожарных, устроил 16 пожаров в сельскохозяйственных и лесных районах столичного региона Аттика в период с 14 марта по 1 августа, установил суд.

По данным телеканала, на допросе у судебного следователя молодой человек сразу признал вину.

"Я поджигал, потому что мне нравилось появляться добровольцем и помогать тушить огонь", - сказал он.

Как сообщает телеканал, он называл себя добровольцем, хотя не имел соответствующих полномочий от местных властей. Тем не менее он часто возглавлял добровольную пожарную команду муниципалитета Паллини на севере Афин.

В Греции поджоги, в том числе умышленные, являются частой причиной пожаров. В частности, местные власти не исключают, что поджог стал причиной сильнейшего пожара на острове Китира, южнее Пелопоннеса, где выгорела треть территории, уничтожены более полутора тысяч гектаров леса. Пожар начался 4 августа и до сих пор продолжается, хотя удалось остановить распространение огня.

В последние недели в Греции стоит сорокаградусная жара, и власти предупреждают о повышенной опасности пожаров. Каждый день происходит по несколько десятков возгораний.

По данным пожарной службы, за последние сутки произошло 39 лесных пожаров, большинство из которых были потушены на начальной стадии.

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