﻿ Автомобиль въехал в группу военных под Парижем

Автомобиль въехал в группу военных под Парижем

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Автомобиль въехал в группу военных под Парижем

Водитель машины скрылся с места происшествия, сотрудники полиции разыскивают его.

Автомобиль протаранил группу военных в пригороде Парижа в Леваллуа-Перре. После происшествия водитель скрылся, передает Life.ru.

Как сообщает Sky News со ссылкой на французские СМИ, несколько человек пострадали. Их жизни ничего не угрожает.

Более подробной информации о ЧП пока нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Водитель машины объявлен в розыск.

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