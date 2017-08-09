﻿ Автомобиль въехал в группу военных под Парижем

Водитель машины скрылся с места происшествия, сотрудники полиции разыскивают его.
Автомобиль протаранил группу военных в пригороде Парижа в Леваллуа-Перре. После происшествия водитель скрылся, передает Life.ru.
Как сообщает Sky News со ссылкой на французские СМИ, несколько человек пострадали. Их жизни ничего не угрожает.
Более подробной информации о ЧП пока нет. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Водитель машины объявлен в розыск.
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