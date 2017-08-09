﻿ Отель с двумя тысячами постояльцев обрушился после землетрясения в Китае

Отель с двумя тысячами постояльцев обрушился после землетрясения в Китае

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Отель с двумя тысячами постояльцев обрушился после землетрясения в Китае

Отель, в котором находились около двух тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в китайской провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы, заявили местные пожарные, передает РИА Новости.

Лобби отеля «Тяньтан» в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось после сильных толчков. Пожарные и спасатели вывели часть постояльцев на парковку.

Доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, дорога, ведущая к отелю, завалена камнями.

Ранее национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявила, что при землетрясении могли погибнуть сотни человек, тысячи могли пострадать. В сейсмологическом бюро провинции сообщили о том, что под завалами в районе национального парка Цзючжайгоу могут находится около ста туристов.

К настоящему моменту известно о пяти погибших и 88 раненых, разрушены 24 тысячи домов.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21:19 по местному времени (16:19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7,0. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и минимизации последствий подземных толчков.

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