﻿ Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя в мире

Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя в мире

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Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя в мире

Первое место в рейтинге заняла Джоан Роулинг с $95 млн дохода за 2017 год, в том числе за пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя» и за фильм «Фантастические твари и где они обитают», передает life.ru.

По данным журнала Forbes, 52-летняя Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2017 года, следом идут 70-летний Джеймс Паттерсон (американский автор детективов и триллеров) и 46-летний Джефф Кинни (автор бестселлера «Дневник слабака»).

Так, Роулинг заработала $95 млн, Паттерсон - $87 млн, а Кинни - $21 млн.

В первую десятку списка также вошли Дэн Браун с $20 млн, Стивен Кинг с $15 млн, Джон Гришэм заработал $14 млн, Нора Робертс $14 млн, Пола Хокинс $13 млн, Э.Л. Джеймс $11,5 млн, Даниэла Стил $11 млн и Рик Риордан $11 млн.

Ранее журнал Time опубликовал список 25 самых влиятельных людей в Интернете. Джоан Роулинг вошла в него наравне с президентом США Дональдом Трампом.

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