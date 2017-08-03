﻿ Самолет в Португалии на пляже сбил двух человек

Самолет в Португалии на пляже сбил двух человек

Автор:
Самолет в Португалии на пляже сбил двух человек

Маленький одномоторный самолет в Португалии, со сломанным крылом, аварийно приземлился на пляже под Лиссабоном, в результате погибли два человека - мужчина 56 лет и девочка 8 лет. Два пассажира и пилот не пострадали, передает агентство.

На пляже Капарика, находящегося около столицы португалии, произошла трагедия. На берегу было много людей, но при виде подлетающего к пляжу самолета бросились врассыпную. Некоторые спасались в море.

По словам очевидцев,передает kp.ru, самолет при посадке проехал по загоравшему на песке мужчине. Погибшая девочка находилась на пляже с родителями.

Ведётся следствие. Полиция уже допросила пилота и его пассажиров.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.08.2017, 09:44
  
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
28.07.2017, 17:03
  
Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"
27.07.2017, 11:23
  
После ЧП в Алматинской области приостановлена эксплуатация самолетов ЯК-12
27.07.2017, 10:12
  
В Алматинской области потерпел крушение самолет, есть жертвы
22.07.2017, 11:11
  
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp
Тело 16-летней девушки нашли на рельсах после того, как по нему прошло 5 поездов
При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли
Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана
США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты 2
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек
Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ
Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок