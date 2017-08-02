﻿ При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли

В Турецком курортном городе Мармарис затонула яхта с туристической группой на борту.

Турецкие спасатели нашли тела 3 погибших при крушении яхты, которая затонула в районе турецкого Мармариса.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в открытом море в районе Бозбурун по неизвестным пока причинам потерпела крушение туристическая яхта, на борту которой находились 11 человек. Спасены восемь человек.

Как сообщили РИА Новости представитель береговой охраны Мармариса, на борту яхты находились только граждане Турции.