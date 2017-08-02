﻿ При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли

При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли

Автор:
При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли

В Турецком курортном городе Мармарис затонула яхта с туристической группой на борту.

Турецкие спасатели нашли тела 3 погибших при крушении яхты, которая затонула в районе турецкого Мармариса.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в открытом море в районе Бозбурун по неизвестным пока причинам потерпела крушение туристическая яхта, на борту которой находились 11 человек. Спасены восемь человек.

Как сообщили РИА Новости представитель береговой охраны Мармариса, на борту яхты находились только граждане Турции.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.08.2017, 09:44
  
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
31.07.2017, 11:43
  
В Турции перевернулся автобус с туристами, около 30 человек пострадали
29.07.2017, 17:41
  
14 человек пострадало из-за пожара в 5-звездочном отеле Кемера
29.07.2017, 08:59
  
В Турции при аварийной посадке град разбил стекло самолета
27.07.2017, 14:41
  
Казахстанцы не могут улететь из Турции домой
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана
США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек
Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ
Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок
​СМИ стало известно место проведения Олимпиады-2028
Американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки
Жителям Гавайев запретили переходить дорогу с телефоном в руках 1
​Террорист-смертник устроил взрыв у посольства Ирака в Кабуле