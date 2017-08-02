﻿ Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек

Один из террористов привел в действие взрывное устройство около мечети, а второй открыл огонь внутри храма.

Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью Джавадия. В теракте участвовали два боевика – один из них подорвал себя у входа в мечеть, а другой начал беспорядочную стрельбу по прохожим и прихожанам, сообщает rg.ru.

В результате теракта 20 человек погибли. Получили ранения около 30 пострадавших и были госпитализированы.

Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических и экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.