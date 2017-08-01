﻿ Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

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Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

Стоит отметить, что законопроект был принят уже представителями Конгресса и Сената США, передает life.ru.

Вице-президент США Майк Пенс уверен, что американский лидер Дональд Трамп уже в скором времени подпишет законопроект о новых антироссийских санкциях. Об этом Пенс сообщил в ходе визита в Грузию.

- Санкции, которые окончательно будут подписаны Трампом, станут доказательством того, что мы делаем то, что говорим, - с уверенностью заявил Пенс в ходе разговора с журналистами в Тбилиси.

Сам вице-президент отмечает, что Вашингтон будет желать их отмены, но это возможно только в том случае, если Москва выполнит взятые на себя обязательства.

Напомним, законопроект, который расширяет санкции против РФ, был подписан уже в Конгрессе и в Сенате США. При этом в российском МИД решили ответить на эти меры, предложив сократить количество сотрудников американских посольств в нашей стране, а также лишив их доступа к даче в Серебряном Бору.

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