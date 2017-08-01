﻿ ​СМИ стало известно место проведения Олимпиады-2028

​СМИ стало известно место проведения Олимпиады-2028

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​СМИ стало известно место проведения Олимпиады-2028

Лос-Анджелес в своей истории уже дважды становился хозяином Игр - в 1932 и 1984 годах.

Лос-Анджелес достиг соглашения с Международным олимпийским комитетом о проведении игр 2028 года в этом городе, Международный олимпийский комитет (МОК) позднее в понедельник сделает официальное заявление относительно мест проведения Олимпиад 2024 и 2028 годов. Об этом сообщает Los Angeles Times, передает РИА Новости.

Лос-Анджелес, наряду с Парижем, претендовали на право принять Олимпийские игры 2024 года, ранее свои заявки отозвали Рим, Будапешт и Гамбург. В июле МОК окончательно одобрил кандидатуры этих городов на проведение игр 2024 или 2028 годов, при этом они стали единственными кандидатами. Формальное голосование по месту проведения Олимпиады-2024 должно было состояться 13 сентября на сессии МОК в Лиме.

Ранее в июле сообщалось, что МОК намерен достичь трехстороннего соглашения с Парижем и Лос-Анджелесом, и еще до сессии МОК может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой - Олимпиаду-2028.

Лос-Анджелес в своей истории уже дважды становился хозяином Игр - в 1932 и 1984 годах, в обоих случаях это речь шла о летних Олимпиадах.

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