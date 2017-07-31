﻿ Робот за полчаса вскрыл сейф крупнейшего производителя

С помощью недорогого робота команда хакеров на глазах у зрителей в ходе прямого включения из Лас-Вегаса вскрыла сейф крупнейшего производителя, передает korrespondent.net.

Сделать это оказалось возможно, потому что Робот смог сократить количество возможных комбинаций с миллиона до 1000, быстро перебрав оставшиеся. Когда робот выяснил, что комбинацией были цифры 51.36.93, сейф открылся, вызвав восторженные аплодисменты пары сотен других хакеров.

"Мне редко было так страшно. Многое могло пойти не так, а аудитория была очень большая. Мы рады, что он открылся". - сказал Би-би-си Нейтан Сиедль из SparkFun.

Получить комментарий представителей SentrySafe не удалось.

Однако в разговоре с журналом Wired в начале июля, когда хакеры показывали свой метод на сейфе поменьше, представитель SentrySafe говорила, что "продукт выполняет ту функцию, для которой он предназначен, и для обычного человека воспроизвести этот метод крайне трудно, если не невозможно.

Этот эксперимент провели на Def Con, крупнейшей в мире конференции хакеров, проходящей в Лас-Вегасе.

SparkFun решили не везти тяжелый сейф с собой, а просто купили новый, который никто прежде не открывал. Команда шутила, что могла бы открыть сейф и быстрее, но им надо было чем-то заполнить 45 минут, отведенных на выступление.

Сборка робота обошлась им в 200 долларов. В нем используются напечатанные на 3D-принтере компоненты, которые легко подстраивать под сейфы разных марок.

Тем не менее, этот робот не может взломать цифровой замок - хотя уязвимости в подобных системах выявляли другие хакеры.