﻿ На Гавайях смартфонных зомби будут штрафовать

Гонолулу стал первым крупным американским городом, который запретил пешеходам смотреть в телефоны, писать сообщения и использовать цифровые устройства при переходе через дорогу, передает BBC.



Запрет в крупнейшем городе Гавайев вступит в силу в октябре, он призван снизить число травм и смертей при "невнимательной ходьбе".



Нарушителей, уставившихся в электронные устройства - в том числе ноутбуки и камеры - будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов. В случае повторных нарушений штраф может вырасти до 99 долларов.



Исключение предусмотрено для звонков в экстренные службы, за них наказывать не будут.



В постановлении городских властей говорится, что "пешеход не может переходить улицу или шоссе, смотря в мобильное электронное устройство".



Критики нововведения уже обвинили правительство в чрезмерном регулировании поведения людей.



"Иногда мне хочется, чтобы нам не приходилось принимать некоторые законы, чтобы, возможно, возобладал здравый смысл, но иногда нам не хватает здравого смысла", - заявил мэр города Кирк Колдуэлл агентству Рейтер.



По данным американских властей, инциденты с пешеходами, которые отвлеклись на мобильные телефоны, привели к более чем 11 тысячам травм в США в 2000-2011 годах.



Статистика за последние годы пока не публиковалась, но, скорее всего, она еще более удручающая.



Гонолулу не первый город, который пытается обеспечить безопасность для "смартфонных зомби" - людей, не поднимающих глаз от телефонов при ходьбе.



Год назад власти немецкого Аугсбурга разместили красные световые сигналы прямо на тротуаре у перехода, чтобы их замечали даже те, кто не смотрит по сторонам.



В китайском городе Цунцин несколько лет назад сделали выделенные пешеходные дорожки для людей с телефонами.