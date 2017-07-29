﻿ Госдеп назвал Россию и Китай ответственными за ситуацию вокруг КНДР

Госдеп назвал Россию и Китай ответственными за ситуацию вокруг КНДР

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Госдеп назвал Россию и Китай ответственными за ситуацию вокруг КНДР

Россия и Китай несут «особую ответственность» за растущую напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей, заявили в Госдепартаменте США.

Соединенные Штаты «решительно осуждают» второй в этом месяце запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, передает РБК.

Действия Пхеньяна в американском военном ведомстве назвали «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые отражают волю международного сообщества».

«Все страны должны проявлять решительную общественную позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и усиливая санкции ООН [против КНДР]», - заявили также представители госдепа, заметив, что это необходимо для того, «чтобы Северная Корея столкнулась с последствиями ее неустанного стремления к [развитию] ядерного оружия и средств для его доставки».

«В качестве основных экономических факторов, связанных с программой развития ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи, Китай и Россия несут особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности», - отметили в пресс-службе ведомства, пояснив, что США «стремятся к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению агрессивных действий КНДР».

«Как мы уже дали понять, мы никогда не примем вооруженную ядерным оружием Северную Корею и не откажемся от нашей приверженности союзникам и партнерам в регионе», - заключили в Госдепартаменте.

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