﻿ В США приняли законопроект о санкциях против России, КНДР и Ирана

В США приняли законопроект о санкциях против России, КНДР и Ирана

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В США приняли законопроект о санкциях против России, КНДР и Ирана

За него «при активной поддержке со стороны республиканцев» проголосовали 388 членов палаты конгресса, против высказались только два.

Палата представителей «подавляющим большинством голосов» приняла законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на Reuters.

За него «при активной поддержке со стороны республиканцев» проголосовали 388 членов палаты конгресса, против высказались только два.

Документ, как отмечается, был одобрен несмотря на возражения президента США Дональда Трампа относительно этой инициативы. Согласно ей, помимо прочего ограничиваются полномочия главы Соединенных Штатов в решении вопроса о смягчении или снятии санкций с Москвы, Тегерана или Пхеньяна. Если глава государства примет такое решение, его обязательное должен будет одобрить конгресс.

Теперь законопроект перед отправкой в администрацию президента США должен рассмотреть Сенат Конгресса. Как уточнили в Белом доме, Трамп еще не решил, подпишет ли он эту меру.

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