﻿ ​Пассажирам сломавшегося аттракциона пришлось спускаться с 55 метров

Очевидец произошедшего, 16-летний парень, рассказал изданию Daily Mail, что он услышал странный громкий звук, а затем вагонетка, в которой находились трое пассажиров, остановилась. Они начали озираться по сторонам и долго не решались выйти, потому что высота, на которой застрял аттракцион, была большой.

Пассажиры сидели там довольно долго, пока к ним не пришли спасатели с верёвками. Шесть человек поднялись наверх, чтобы высвободить отдыхающих со страшного аттракциона. Всё это время за ними наблюдали сотни глаз других посетителей. Многие вспомнили инцидент, произошедший в том же парке развлечений два года назад, когда двум девочкам оторвало ноги на одном из аттракционов, а владельцев парка оштрафовали на пять миллионов фунтов.