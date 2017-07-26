﻿ ​Пассажирам сломавшегося аттракциона пришлось спускаться с 55 метров

​Пассажирам сломавшегося аттракциона пришлось спускаться с 55 метров

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​Пассажирам сломавшегося аттракциона пришлось спускаться с 55 метров

Аттракцион «Обливион» в британском парке развлечений «Алтон тауэрс» застрял на высоте 55 метров, и пассажирам, в том числе и 12-летнему ребёнку, пришлось спускаться вниз самим прямо по железным стропам, передает Life.ru.

Очевидец произошедшего, 16-летний парень, рассказал изданию Daily Mail, что он услышал странный громкий звук, а затем вагонетка, в которой находились трое пассажиров, остановилась. Они начали озираться по сторонам и долго не решались выйти, потому что высота, на которой застрял аттракцион, была большой.

Пассажиры сидели там довольно долго, пока к ним не пришли спасатели с верёвками. Шесть человек поднялись наверх, чтобы высвободить отдыхающих со страшного аттракциона. Всё это время за ними наблюдали сотни глаз других посетителей. Многие вспомнили инцидент, произошедший в том же парке развлечений два года назад, когда двум девочкам оторвало ноги на одном из аттракционов, а владельцев парка оштрафовали на пять миллионов фунтов.

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