﻿ Неизвестный устроил резню бензопилой в Швейцарии

В швейцарском Шаффхаузене неизвестный устроил резню бензопилой, ранив по меньшей мере пять человек. Двое из них серьезно пострадали, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.
По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться. По данным полиции, нападение не было терактом, передает РИА Новости.
Район старого города перекрыт, полиция ищет подозреваемого. Всех пострадавших доставили в больницу.
Как сообщает газета Temps, неизвестный напал на филиал страховой компании CSS Assurance, двое сотрудников которой пострадали.
По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy.
Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия. Также полиция распространила фотографию предполагаемого злоумышленника.
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