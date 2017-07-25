﻿ Неизвестный устроил резню бензопилой в Швейцарии

В швейцарском Шаффхаузене неизвестный устроил резню бензопилой, ранив по меньшей мере пять человек. Двое из них серьезно пострадали, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться. По данным полиции, нападение не было терактом, передает РИА Новости.

Район старого города перекрыт, полиция ищет подозреваемого. Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает газета Temps, неизвестный напал на филиал страховой компании CSS Assurance, двое сотрудников которой пострадали.

По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy.

Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия. Также полиция распространила фотографию предполагаемого злоумышленника.