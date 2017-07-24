﻿ В Лондоне девушка с перерезанным горлом убежала от отчима-убийцы

21-летняя падчерица смогла добраться до людей и сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

В Великобритании мужчина похитил падчерицу и племянницу, а затем отвёз их в дом на юго-западе Лондона. Там он убил 19-летнюю племянницу, а второй девушке удалось убежать с перерезанным горлом, передает Life.ru.

21-летняя падчерица смогла добраться до людей и сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Выслушав рассказ девушки, медики немедленно обратились в полицию. В указанном ими доме полицейские обнаружили морозильную камеру с телом второй жертвы.

Полиция сообщила, что сумела задержать убийцу, когда тот пытался покинуть страну. Кроме того, стражи порядка арестовали ещё двоих членов этой семьи, которые могли помогать преступнику. Следователи предполагают, что двойное преступление являлось убийством чести, распространённым у некоторых народов.