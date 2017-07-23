﻿ У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка

У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка

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У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка

По данным Афинского института геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4.

Два сильных повторных подземных толчка произошли один за другим в субботу у берегов греческого острова Кос, который накануне пострадал от сильного землетрясения, передает РИА Новости.

По данным Афинского института геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Всего через 16 минут после этого близ острова зафиксировали еще один афтершок — магнитудой 4,6.

Накануне, в ночь на пятницу, в Эгейском море произошло сильное землетрясение — магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 километра от острова Кос, также популярного среди туристов. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства России в Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы не пострадали.

На острове Кос были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры. Пострадала, в частности, мечеть Дефтердар, построенная в 1725 году. Ее минарет рухнул на главную площадь столицы острова.

После землетрясения в пятницу сотни местных жителей и туристов провели ночь на улице, опасаясь находиться под крышей. Из-за субботних афтершоков людям, возможно, вновь придется ночевать вне домов и отелей, отмечает агентство.

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