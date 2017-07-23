﻿ В Турции произошло еще два землетрясения

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,0 в 01:12 по местному времени, передает trend.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Подземные толчки были зарегистрированы в районе Чан. Очаг залегал на глубине 14,55 километров.
Жертв и разрушений нет.
Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.
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