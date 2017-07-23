﻿ В Турции произошло еще два землетрясения

В Турции произошло еще два землетрясения

Автор:
В Турции произошло еще два землетрясения

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,0 в 01:12 по местному времени, передает trend.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Чан. Очаг залегал на глубине 14,55 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.07.2017, 10:14
  
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
22.07.2017, 15:52
  
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
21.07.2017, 10:07
  
Данных о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Турции, не поступало
21.07.2017, 09:51
  
Мощное землетрясение произошло у берегов Турции 1
18.07.2017, 12:16
  
В МИД разъяснили запрет на въезд в Турцию почти 2 тыс казахстанцев
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка
​ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана
В Швейцарии гости вечеринки пострадали в ДТП с трактором
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада
Строительный кран рухнул в Китае, есть погибшие
Назначен новый пресс-секретарь Белого дома
Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации
​Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 1
Мощное землетрясение произошло у берегов Турции 1
В Китае 210 тысяч чиновников наказали за коррупцию в первой половине года
Loading...