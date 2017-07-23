﻿ В Швейцарии гости вечеринки пострадали в ДТП с трактором

Причина ДТП пока неясна.
Почти 20 гостей предсвадебной вечеринки в Швейцарии пострадали после того, как водитель трактора, в прицепе которого они ехали, потерял управление, пишет РИА Новости.
Как сообщил представитель полиции, трактор спускался с горы и перевернулся вместе с прицепом. В результате пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые ранения. Их жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.
Причина ДТП пока неясна. На место прибыли восемь карет скорой помощи, два вертолета, а также 75 пожарных, медиков и полицейских. Все пострадавшие были доставлены в больницы кантона Ааргау и города Люцерн.
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