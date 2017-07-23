﻿ 5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада

5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада

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5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада

Девочка расплакалась, когда полицейские оштрафовали её за то, что у неё не было разрешения на торговлю.

Бессердечные полисмены довели пятилетнюю девочку на востоке Лондона до слёз. Малышка продавала самодельный лимонад в киоске у дороги, но его прикрыли, а маленькой предпринимательнице выписали штраф, пишет Life.

Девочка знала, что неподалёку от её дома проходит музыкальный фестиваль Lovebox, поэтому установила самодельный киоск у дороги и начала продавать посетителям домашний лимонад. К несчастью, об этом узнали местные стражи правопорядка, которые прикрыли лавочку и оштрафовали девочку на 150 фунтов (чуть более 63 тысяч тенге).

Отец девочки Андрэ Спайсер рассказал изданию The Sun, что его дочка расплакалась, когда полицейские оштрафовали её за то, что у неё не было разрешения на торговлю. Всё время по дороге домой она всхлипывала и причитала: "Папа, я сделала что-то плохое".

"Не похоже, что она пыталась получить огромную прибыль. Это всего лишь пятилетний ребёнок, который продавал домашний лимонад", - сказал Андрэ Спайсер.

После того как вердикт был вынесен, четверо полицейских устранили импровизированный киоск. Отец "преступницы" рассказал, что идею продавать лимонад по пути на фестиваль подал его брат, который живёт в Чикаго. Тот сказал, что в США эта практика весьма распространена и из-за подобных случаев детский "бизнес" перестаёт облагаться налогами и штрафами.

"Когда я рассказал о случившемся брату, он сказал, что это должно перерасти в национальный скандал", - рассказал отец девочки.

Представители местной власти уже выразили свои сожаления по поводу случившегося. Секретарь пресс-службы Лондона заявила: они надеялись, что полицейские будут здраво распоряжаться своими полномочиями, но, к сожалению, этого не произошло. Они намерены связаться с профессором Спайсером и его дочерью и принести им свои извинения. Штраф, разумеется, будет отменён, но, к сожалению, девочка слишком перепугалась, чтобы решиться на открытие нового ларька.

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