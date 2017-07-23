﻿ Строительный кран рухнул в Китае, есть погибшие

Семь человек погибло, еще два человека пострадали при аварии на стройке в южнокитайском Гуанчжоу, передает5-tv.ru.
О ЧП сообщила в воскресенье администрация района Хайчжу в соцсети Weibo. Уточняется, что сначала кран резко накренился, потом рухнул. Известно, что ситуация произошла на одной из строек корпорации China Communications Construction. Начато расследование.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.