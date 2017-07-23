﻿ Строительный кран рухнул в Китае, есть погибшие

Семь человек погибло, еще два человека пострадали при аварии на стройке в южнокитайском Гуанчжоу, передает5-tv.ru.

О ЧП сообщила в воскресенье администрация района Хайчжу в соцсети Weibo. Уточняется, что сначала кран резко накренился, потом рухнул. Известно, что ситуация произошла на одной из строек корпорации China Communications Construction. Начато расследование.