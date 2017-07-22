﻿ Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

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Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома, заявил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, сообщает РИА Новости.

"Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным New York Times, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

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