﻿ Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома, заявил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, сообщает РИА Новости.

"Сара будет пресс-секретарем", — сказал Скарамуччи журналистам в пятницу.



Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным New York Times, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.



Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.