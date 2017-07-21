﻿ ​Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

​Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

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​Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, передаетlife.ru со ссылкой на TMZ.

Как сообщает портал, в прошлом у 41-летнего музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками. Также ранее в интервью идол целого поколения признавался, что задумывался о суициде.

Согласно информации издания, в последнее время Честер близко дружил с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который свёл счёты с жизнью в мае этого года.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в американском штате Аризона. Входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots, но стал по-настоящему известен как вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise. Музыкант снялся в нескольких голливудских фильмах. В "Пиле 3D" героя Беннингтона жестоко убили.

У кумира миллионов остались шестеро детей.

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