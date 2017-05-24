Мировые достопримечательности зажглись цветами флага Великобритании в память о жертвах теракта

Достопримечательности по всему миру подсветили в цвета флага Великобритании в память о жертвах теракта в Манчестере, произошедшего накануне ночью в концертном комплексе «Манчестер Арена», передает РИА Новости.

По данным издания, небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ полностью подсветили в цвета флага Британии.

В столице Северной Ирландии Белфасте в цвета британского флага была подсвечена ратуша.

В Женеве для почтения памяти жертв теракта фонтан Же-До был подсвечен красным, синим и белым цветами.

Тель-Авив также подсветил в цвета британского флага одно из зданий города.

В Чехии соответствующими цветами вечером окрасилась Петршинская башня.

В Берлине для почтения памяти жертв выбрали историческое место - Бранденбургские ворота.

На здании банка HSBC в Гонконге было высвечено послание солидарности: «Мы вместе с Соединенным королевством»

Одна из главных парижских достопримечательностей - Эйфелева башня - в полночь в память о жертвах теракта погасила свои огни.

Напомним, что теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.